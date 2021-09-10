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Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı
Samsun'da 2 kadın hırsız girdikleri emekli emniyet müdürünün evinden 80 bin lira para çaldı. Hırsızlardan biri polisin takibi sonucu yakalanırken, diğer hırsız ise kayıplara karıştı.
|10 Eylül 2021 15:57
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar emekli emniyet müdürü Osman F.'nin evinin kapısının dilini düşürerek içeri girdi ve 80 bin lira parayı çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayının 2 kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Buse Y. adlı kadın polisin takibi sonucu yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili 1 kadının arandığı öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor.
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