1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB açıkladı: İşte öğretmen ve öğrenci sayıları

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci bulunuyor. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 112 bin 305 oldu
10 Eylül 2021 16:13
+Aa- Yazdır
MEB açıkladı: İşte öğretmen ve öğrenci sayıları

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605'i erkek, 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020-2021" verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 352 bin 605'i erkek, 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Öğrencilerden 15 milyon 194 bin 574'i resmi, 1 milyon 310 bin 605'i özel ve 1 milyon 580 bin 764'ü ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 802 bin 825'i erkek, 7 milyon 391 bin 749'u kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 723 bin 749 erkek, 586 bin 856 kız öğrenci eğitim görüyor.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 826 bin 31'ini erkekler, 754 bin 733'ünü kızlar oluşturuyor.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 225 bin 981'i okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bin 391'i ilkokulda, 5 milyon 212 bin 969'ü ortaokulda, 6 milyon 318 bin 602'si ortaöğretimde bulunuyor.

Ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83'ü genel liselerde, 1 milyon 731 bin 556'sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963'ü de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

- Özel okullardaki öğrenci oranı yüzde 7,9

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran okul öncesi eğitim için yüzde 15,8, ilkokul için yüzde 5,1, ortaokul için yüzde 6,1, ortaöğretim için de yüzde 11 olarak gerçekleşti.

İstatistiklerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Düzeltilmiş net okullaşma oranları okul öncesinde 5 yaş için yüzde 58,53, ilkokulda yüzde 96,12, ortaokulda yüzde 95,67, ortaöğretimde ise yüzde 87,95 olarak hesaplandı.

Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmadan yaş gruplarına göre hesaplanan net okullaşma oranları 3-5 yaş grubunda yüzde 28,95, 4-5 yaş grubunda yüzde 37,62, 5 yaşta yüzde 58,53, 6-9 yaş grubunda yüzde 97,23, 10-13 yaş grubunda yüzde 98,55, 14-17 yaş grubu için yüzde 90,76 olarak belirlendi.

- Öğretmen sayısı

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 112 bin 305 oldu. Bu öğretmenlerin 950 bin 90'ı resmi okullarda, 162 bin 215'i özel okullarda görev yapıyor. Ayrıca öğretmenlerin 453 bin 529'u erkek, 658 bin 776'sı kadın öğretmenlerden oluşuyor.

Öğretmenlerin 52 bin 461'i okul öncesi eğitimde, 306 bin 937'si ilkokulda, 370 bin 798'i ortaokulda ve 382 bin 109'u ortaöğretimde çalışıyor.

- Okul ve derslik sayıları

Örgün eğitimde 53 bin 620'si resmi okul, 13 bin 501'i özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 67 bin 125 okul bulunuyor.

Bu okulların 10 bin 552'si okul öncesi eğitim, 24 bin 576'sı ilkokul, 19 bin 25'i ortaokul ve 12 bin 972'si de ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

Resmi okullarda 593 bin 632, özel okullarda 138 bin 749 olmak üzere örgün eğitimde toplam 732 bin 381 derslik bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk akademisyenler Antarktika'da omurgasız hayvanlar üzerine çalışma yapacak
10 Eylül 2021 13:20		 Gaziantep Üniversitesi, ülkelerini inşa edecek Suriyeli mühendisler yetiştirecek
10 Eylül 2021 12:59
Rektör, protestoları yorumladı: Anlayışla karşılıyoruz, aşkın gözü kör
10 Eylül 2021 12:10		 Lisansüstü öğrenciler Covid nedeniyle 2 dönemden fazla kayıt dondurabilir mi?
10 Eylül 2021 11:41
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
10 Eylül 2021 07:44		 Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
10 Eylül 2021 00:04
İTÜ öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
09 Eylül 2021 23:20		 Milli Eğitim Bakanlığınca 'Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti' oluşturuldu
09 Eylül 2021 12:51
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
09 Eylül 2021 09:44		 Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
09 Eylül 2021 09:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:50 - Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?16:48 - Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı16:43 - Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu16:36 - FETÖ mahrem imamına etkin pişmanlık indirimi16:35 - Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor16:23 - Erdoğan: Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun
16:13 - MEB açıkladı: İşte öğretmen ve öğrenci sayıları16:07 - Prof. Azap: Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi bekleniyor15:57 - Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı15:51 - FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı15:43 - Kadın hastanın saldırısına uğrayan hemşire şikayetçi oldu15:28 - 'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir
15:13 - Sağlık Müdürü 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı15:06 - TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor15:00 - Kültür Bakanı Ersoy, Datça'da Osmanlı dönemi gemi batığına dalış yaptı14:54 - Çocuklar korkmasın diye sel felaketini 'oyun' gibi anlatmışlar14:51 - Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
14:44 - Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması: Yapıcı ilişkinin önü açılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 1
şu anda dinlenen şarkı 3
dokuz eylül 3
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
dilekçe 2
yağmur 3
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 3
mutsuzluğu engellemenin yolları 5
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam