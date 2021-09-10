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Erdoğan: Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi: "Meral Hanım sen kimi, kime benzetiyorsun? Bunlarla beraber aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, siz kim..."
10 Eylül 2021 16:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan Maraş'ta düzenlenen toplantıda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

MİLLETİN ACISINI İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTILAR: Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün artık ekonomisi ile büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sel ve yangın felaketinde dünyaya örnek gösterecek bir başarıyla süreci yönettik. Devletimiz vatandaşımızı sahipsiz bırakmamıştır. Sel ve yangın felaketini yaşayan iller devleti yanında hissetmiştir. Muhalefet ise insanımızın yaralarını sarmaya çalışmak yerine milletin acısını istismar etmeye çalıştı.

SEN KİMİ KİME BENZETİYORSUN: Biz siyasetimizi elbette karşımızdaki bu vahim tabloya göre belirlemiyoruz. Bu kifayetsizleri kendi çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Varsın onlar milletin acısının üzerinde tepinmeyi meziyet sansınlar. Varsın onlar ahlaksız siyaset yaparak siyaset kurumunu kirletsinler. Ne diyor; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için; kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvarlara yazdılar. Şuydu; diyorlardı ki 'Zulüm 1453'te başladı' Meral Hanım sen kimi, kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin farkınız yok. Fatih kim, sizler kim? Varsın onlar sen ben kavgasıyla günü kurtarma çabası içinde olsunlar, hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız.

BAY KEMAL DE AYNI YÜRÜYÜŞÜ YAPANLARDANDI: Bay Kemal o da yine aynı yürüyüşü yapanlardandı. Bizse Türk siyasetinin kalitesini düşürenlere aldırmadan, 84 milyonun tamamının huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizler gibi dava arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Hamdolsun Allah'ıma bugün hem sizlerle kucaklaşıyor, hem de inşası tamamlanan eserlerin açılış sevincini birlikte yaşıyoruz. İl Danışma Toplantımızın ardından toplu açılış töreniyle sizlerin hizmetine sunacağımız yatırımların, Kahramanmaraşımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
Memurlar.Net
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