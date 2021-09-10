Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı 15/8/2018 tarihinde KPSS yönetmeliğini değiştirmiş ve KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı. Buradaki amaç 2017 KPSS öğretmenlik puanıyla yeterli alım yapılmadığı için 2017 KPSS puanına sahip adaylara bir şans daha tanıyarak adayların tepkisini azaltmaktı.

Ancak bu kez, farklı zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının, aynı atama döneminde eşit şekilde ele alınması nedeniyle sorun oluşmuştu. Bir çok aday daha az veya daha fazla net çözmesine rağmen farklı KPSS puanlarını aldıklarını belirterek tepki göstermişti. MEB tepkiler üzerine iki yıl sonra uygulamadan vazgeçmiş, 7 Kasım 2019 tarihinde yönetmeliği değiştirmiş ve KPSS Öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresini yeniden bir yıla indirmiştir. Sınav başvuruları öncesinde yapılan bu düzenleme nedeniyle de 2020 KPSS Öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiş olup bu süre 16 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında az öğretmen alımı alındığı için oluşan tepkileri karşılamak için şimdi bir kez daha öğretmen alımına çıkacağını belirtmiştir. Fakat bu kez 2018 yılındaki hatasını tekrar etmektedir. 15 bin yeni öğretmen alımında hem 2020 hem de 2021 KPSS puanlarının birlikte kullanılacağı belirtilmektedir. Bunu yapabilmek için de, 16 Eylül 2021 tarihi öncesinde muhtemelen KPSS yönetmeliğini değiştirecektir. Ancak farklı zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının aynı atamada kullanılması bir kez daha ileride sorun oluşturacaktır. 2019 yılında yönetmelik maddesinin değiştirirken varolan "herkes aynı KPSS puan ağırlığıyla değerlendirilsin" anlayışı yine bir kenara bırakılmaktadır. Diğer taraftan 2020 KPSS puanlarına sahip adaylara bir şans daha veriliyor görünse de bunun pratikte bir karşılığı bulunmaktadır.