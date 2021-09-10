1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Kırklareli'nde avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten ortaokul öğrencisi Dilem Aloğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) proje yarışmasında Türkiye birinciliğini kazandı.
10 Eylül 2021 16:43
+Aa- Yazdır
Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aloğlu, kimya öğretmeni Derya Ertuğrul ile avokado çekirdeğinden renk elde edebilmek için Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarında çalışma yürüttü.

Aloğlu ile Ertuğrul, yaklaşık 1 yıllık çalışmayla hazırladıkları "Avokado Çekirdeğinden Doğal Renk Maddesi Elde Edilmesi ve Farklı Gıdaların Renklendirilmesinde Kullanılması Projesi" ile TÜBİTAK 2204B 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

Dilem Aloğlu ile öğretmeni, hazırladıkları projeyle Türkiye birincisi oldu.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Turan Baş, okul bahçesinde düzenlenen törende, Aloğlu'na plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Aloğlu'nun başarısıyla gururlandıklarını belirten Baş, 18 bin 712 öğrencinin katıldığı yarışmada birincilik elde etmenin önemli olduğunu söyledi.

Dilem Aloğlu da kendisine destek veren annesi Hatice Aloğlu ile öğretmenlerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir İl Özel İdaresi, Cumhuriyet'in haberini yalanladı
10 Eylül 2021 06:54		 İstanbul'da tabelalı tsunami önlemi
09 Eylül 2021 18:47
Ankara Çubuk'taki orman yangın kontrol altında
09 Eylül 2021 18:03		 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı ile ilgili korkunç iddia
09 Eylül 2021 15:59
Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi
09 Eylül 2021 15:49		 Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu
09 Eylül 2021 15:39
Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı
09 Eylül 2021 15:28		 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu
08 Eylül 2021 23:14
Sel felaketi Erfelek Tatlıca Şelaleri'ni de vurdu
08 Eylül 2021 23:06		 Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi katlandı
08 Eylül 2021 17:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - '15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere' ilişkin iddialara yalanlama16:50 - Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?16:48 - Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı16:43 - Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu16:36 - FETÖ mahrem imamına etkin pişmanlık indirimi16:35 - Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor
16:23 - Erdoğan: Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun16:13 - MEB açıkladı: İşte öğretmen ve öğrenci sayıları16:07 - Prof. Azap: Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi bekleniyor15:57 - Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı15:51 - FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı15:43 - Kadın hastanın saldırısına uğrayan hemşire şikayetçi oldu
15:28 - 'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir15:13 - Sağlık Müdürü 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı15:06 - TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor15:00 - Kültür Bakanı Ersoy, Datça'da Osmanlı dönemi gemi batığına dalış yaptı14:54 - Çocuklar korkmasın diye sel felaketini 'oyun' gibi anlatmışlar
14:51 - Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bazı illerde ders saatleri süresi kısaltıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzyüze eğitim 1
Magic leap 1
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
cif 1
termon 2
Bugün olanlar 1
whatsapp grupları 3
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 3
eşofman ve terlik çağı 4
şiddetli güneş fırtınası 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam