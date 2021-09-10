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Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile aynı suçtan aranan eşi gözaltına alındı.
10 Eylül 2021 16:48
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Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, hükümlü eski öğretmen H.B. ile aynı suçlamayla hakkında yakalama kararı bulunan eşi O.B. yakalandı.

Evdeki aramalarda, dijital materyaller, çanta içinde 17 bin 150 avro ile "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not ele geçirildi.

H.B. işlemlerin ardından cezaevine sevk edilirken, O.B. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
Anadolu Ajansı
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