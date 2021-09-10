Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile aynı suçtan aranan eşi gözaltına alındı.
|10 Eylül 2021 16:48
|+Aa- Yazdır
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.
İstiklal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, hükümlü eski öğretmen H.B. ile aynı suçlamayla hakkında yakalama kararı bulunan eşi O.B. yakalandı.
Evdeki aramalarda, dijital materyaller, çanta içinde 17 bin 150 avro ile "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not ele geçirildi.
H.B. işlemlerin ardından cezaevine sevk edilirken, O.B. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ mahrem imamına etkin pişmanlık indirimi
10 Eylül 2021 16:36
|FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı
10 Eylül 2021 15:51
|DEAŞ'ın Suriye Güvenlik Sorumlusu Sakarya'da yakalandı
10 Eylül 2021 14:34
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi yakalandı
10 Eylül 2021 14:17
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
10 Eylül 2021 11:59
|3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
10 Eylül 2021 11:03
|Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
10 Eylül 2021 10:13
|Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10 Eylül 2021 09:36
|Ankara'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltı alındı
10 Eylül 2021 09:26
|MLKP terör örgütüne operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı
10 Eylül 2021 09:06