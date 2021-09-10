1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere' ilişkin iddialara yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan ödemede 15 milyon liranın kayıp olduğu"na ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.
10 Eylül 2021 16:55
+Aa- Yazdır
'15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere' ilişkin iddialara yalanlama

Bakanlıkça bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu haberlerde yer alan 15 milyon liranın kayıp olduğu ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı'nın harcamalarının vakıf kaynaklarından karşılandığı iddiaları tamamen asılsızdır. Vakıf kaynakları yalnızca şehit yakınları ve gaziler yararına kullanılmakta, vakıf yöneticileri ve mütevelli heyet üyelerine hiçbir şekilde huzur hakkı veya başka bir ad altında ücret ödemesi yapılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağışlardan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine hak sahibi başına 1500 lira ve dini bayramlarda 1100 lira olmak üzere 13 Ağustos 2021 itibarıyla 69 milyon 124 bin 800 lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) alınan, 26 Mayıs 2017 ve 25 Kasım 2020 tarihli yazıda, '15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehit yakınlarının konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışçı firmalar ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda İdaremizce, muhtelif projelerde inşa edilen konutlardan, 15 Temmuz şehit yakınlarına konut tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir.' denilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 251 şehidimizden konutu henüz teslim edilmemiş 10 şehit yakınına konutları için 4 milyon 212 bin 242 lira TOKİ hesabına havale edilmiştir. 15 Temmuz şehit yakınlarına konut verilmek üzere TOKİ hesabına bağışçılar tarafından gönderilecekken sehven 15 Temmuz Bağış Kampanyası hesabına gönderilen 9 milyon 200 bin lira TOKİ'ye havale edilmiştir."

- "Tüm masrafları Başkonsolosluk tarafından karşılanmıştır"

Açıklamada, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul-Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı mağdurlarına, Beşiktaş patlaması mağdurları için düzenlenen bağış kampanyasından 1 milyon 490 bin 400 lira destek ödemesinin yapıldığı aktarılarak vakıf merkezinin kirası, personeli ve cari harcamaları için vakfın kurulduğu günden bu yana toplam 318 bin 428 lira ödendiği bildirildi.

Sonuç olarak, 15 Temmuz şehit yakınlarına aylık yapılan ödemelere ek olarak 15 milyon 221 bin 71 lira vakıf kaynaklarından şehit yakınları ve gaziler yararına ödeme yapıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerde ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı'nın ABD'ye gidiş masraflarının vakıf tarafından karşılanıp karşılanmadığı sorusu gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz şehidi Necati Sayın'ın kızı ve 15 Temmuz şehidi Fazıl Gürs'ün eşi olan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, ABD'deki New York Başkonsolosluğumuzun davetlisi olarak 15 Temmuz anma etkinliklerine katılmış ve tüm masrafları Başkonsolosluk tarafından karşılanmıştır. Söz konusu asılsız iddialara dair adı geçen vakıf ve kişiler tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
10 Eylül 2021 17:22		 Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı
10 Eylül 2021 17:15
Sağlık Müdürü 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı
10 Eylül 2021 15:13		 TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor
10 Eylül 2021 15:06
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
10 Eylül 2021 13:32		 YTB Kapıkule'den vatandaşları uğurluyor
10 Eylül 2021 13:26
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
10 Eylül 2021 12:46		 SGK eski Başkan Vekili Yılmaz: Soruşturmayı ben başlattım!
10 Eylül 2021 12:43
YÖK Başkanı Özvar, Kurulun 'yeni dönem vizyonunu' açıkladı
10 Eylül 2021 10:23		 Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu: Cuma namazı
10 Eylül 2021 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz18:21 - TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü18:00 - Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi17:51 - Dolar haftayı düşüşle kapattı
17:42 - Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı17:31 - 'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'17:22 - İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme17:15 - Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı17:08 - 2 ilçe milli eğitim müdürlüğüne atama yapıldı17:05 - Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
17:04 - Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı17:02 - 8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı16:55 - '15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere' ilişkin iddialara yalanlama16:50 - Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?16:48 - Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
16:43 - Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen şarkı 3
gece uyumayan insan 2
yağmur 3
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 5
mutsuzluğu engellemenin yolları 5
eşofman ve terlik çağı 4
termon 2
Liyakat 1
yüzyüze eğitim 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam