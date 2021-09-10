1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Merkez Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Mimar Sinan Üniversitesi, Antalya BŞB, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda personel alım ilanı yayımladı.
10 Eylül 2021 17:02
+Aa- Yazdır
8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 12 eylül 2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Mimar Sinan GSÜ detayları için tıklayınız

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak. Son başvuru tarihi 24 eylül 2021 Adalet Bakanlığı 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Adalet Bakanlığı İlanı detayları için

Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alacak. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2021.

Tarım Kredi Kooperatifleri ilanı detayları için tıklayınız

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 1 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Milli sporcular arasından 350 spor uzmanı ve antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak. Son başvuru tarihi 13 eylül 2021.

GSB ilanı detayları için tıklayınız

GSB ilanı için Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 eğitim görevlisi alacak

Diyanet İşleri 20 eğitim görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen "eğitim görevlisi" alınacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak. Son başvuru 24 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan "hizmetli" alımı yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetli alımı ilanı detayları için tıklayınız

Merkez Bankası mühendislik mezunları arasından 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere mühendislik mezunları arasından Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül ile 4 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. 01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak şartı aranıyor.

İlan metnine göre, en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında mezun olanlar başvuru yapabilecek

İlan metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor
10 Eylül 2021 16:35		 15 bin öğretmen atama takvimi netleşti
09 Eylül 2021 20:01
Spikerlik için sertifika şartı istenebilir mi?
09 Eylül 2021 18:30		 Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elemanı alacak!
09 Eylül 2021 16:33
Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak
09 Eylül 2021 14:35		 Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
09 Eylül 2021 10:05
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
09 Eylül 2021 07:50		 Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
08 Eylül 2021 20:26
Belediyenin şoför alımında göze çarpan ilgisiz bölümler
07 Eylül 2021 19:00		 7 Kamu Kurumu toplamda 777 personel almak için ilana çıktı
07 Eylül 2021 16:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz18:21 - TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü18:00 - Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi17:51 - Dolar haftayı düşüşle kapattı
17:42 - Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı17:31 - 'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'17:22 - İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme17:15 - Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı17:08 - 2 ilçe milli eğitim müdürlüğüne atama yapıldı17:05 - Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
17:04 - Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı17:02 - 8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı16:55 - '15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere' ilişkin iddialara yalanlama16:50 - Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?16:48 - Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
16:43 - Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 3
diğer virüsler nereye saklandı 3
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
Liyakat 1
aşı deneyimleri 2
dokuz eylül 3
Sinekler 1
eşofman ve terlik çağı 4
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam