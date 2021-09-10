8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 12 eylül 2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Mimar Sinan GSÜ detayları için tıklayınız

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak. Son başvuru tarihi 24 eylül 2021 Adalet Bakanlığı 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Adalet Bakanlığı İlanı detayları için

Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alacak. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2021.

Tarım Kredi Kooperatifleri ilanı detayları için tıklayınız

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 1 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Milli sporcular arasından 350 spor uzmanı ve antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak. Son başvuru tarihi 13 eylül 2021.

GSB ilanı detayları için tıklayınız

GSB ilanı için Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 eğitim görevlisi alacak

Diyanet İşleri 20 eğitim görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen "eğitim görevlisi" alınacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak. Son başvuru 24 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan "hizmetli" alımı yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetli alımı ilanı detayları için tıklayınız

Merkez Bankası mühendislik mezunları arasından 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere mühendislik mezunları arasından Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül ile 4 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. 01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak şartı aranıyor.

İlan metnine göre, en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında mezun olanlar başvuru yapabilecek

İlan metni için tıklayınız.