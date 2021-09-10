1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."
10 Eylül 2021 17:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Yangınlarla, sellerle buluştuğumuz dönemde sizlerle daha iyi şartlarda bir araya gelmek için ziyaretimizi erteledik. Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmek istedi.

19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak biz hedeflerimize doğru yürüyoruz. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın üzerinde bir seviyenin üzerine geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.

"Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik"

Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yoktur. Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa yapacak olan yine biziz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Artık hedeflerimiz neredeyse bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir. Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü sürece bu milletin önünü kimse kesemez. Biz dosta giden yolda yürümek istiyoruz, bu yolda yürümek isteyenlere gönlümüz de kollarımız da açık.

Türkiye'nin en önemli özelliği farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir. Vatandaşına yeterli sağlık hizmeti veremeyen, ekonomisini küçülten ülkelerden kendimizi hemen ayrıştırdık. Bir yandan inşası süren yatırımları devam ettirdik, bir yandan da yeni projelerin, yatırımların temelini attık. İşte bugün de burada Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eseri toplu açılış töreniyle yapıyoruz. Bugün de 1500 kişilik yurdu da resmen hizmete açıyoruz. Millet Bahçesi'ni 56 kilometrelik kanalizasyon inşaatını da resmen hizmete alıyoruz. Tüm bu eserlerin Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi

Maraş'taki demiryollarının neredeyse tamamını baştan aşağıya yeniledik. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ımızı her alanda daha büyük hizmetlere kavuşturmakta kararlıyız. Artık tek bir gayem var, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmek. Şimdi önümüzde 2023 süreci var, ülke olarak savunma sanayiinden enerjiye kadar pek çok stratejik projemizin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Bu tarihte aynı zamanda seçimler gerçekleşecek.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
48 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
10 Eylül 2021 18:30		 Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı
10 Eylül 2021 17:42
'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'
10 Eylül 2021 17:31		 Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?
10 Eylül 2021 16:50
Erdoğan: Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun
10 Eylül 2021 16:23		 Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması: Yapıcı ilişkinin önü açılabilir
10 Eylül 2021 14:44
Bayraktar'dan yeni 17-25 Aralık çıkışı! 'Yüce Divan'a gitmekten korkmam'
10 Eylül 2021 10:58		 Erdoğan'dan '740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' mesajı
10 Eylül 2021 10:16
'Cumhurbaşkanı adaylığı CHP liderinin hakkıdır, aday olmaması şaşırtıcı olur'
10 Eylül 2021 09:24		 CHP, Özcan kararını 4 ay içinde verecek
10 Eylül 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz18:21 - TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü18:00 - Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi17:51 - Dolar haftayı düşüşle kapattı
17:42 - Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı17:31 - 'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'17:22 - İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme17:15 - Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı17:08 - 2 ilçe milli eğitim müdürlüğüne atama yapıldı17:05 - Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
17:04 - Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı17:02 - 8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı16:55 - '15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere' ilişkin iddialara yalanlama16:50 - Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?16:48 - Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
16:43 - Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
3. doz aşı ne zaman başlayacak? İşte 'hatırlatma' dozu planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
Bugün olanlar 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
whatsapp grupları 3
mutsuzluğu engellemenin yolları 5
yağmur 3
eşofman ve terlik çağı 4
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 3
dokuz eylül 3
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam