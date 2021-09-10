2 ilçe milli eğitim müdürlüğüne atama yapıldı
Yozgat ili Yerköy İlçe ve Muğla ili Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine atama yapıldı.
|10 Eylül 2021 17:08
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