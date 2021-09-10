Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı
10 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı
|10 Eylül 2021 17:15
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10 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ve Tebliğ için aşağıdaki linklere tıklayınız.
GENELGE
2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
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