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Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı

10 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı
10 Eylül 2021 17:15
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Bütçe çağrısı ve Yatırım programına dair Genelge yayımlandı

10 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ve Tebliğ için aşağıdaki linklere tıklayınız.

GENELGE
2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ
2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

Memurlar.Net
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