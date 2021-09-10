İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
İzmir'in Konak ilçesindeki ilkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı öne sürülen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.
|10 Eylül 2021 17:22
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "ilkokulda İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada kantinde olan müdür yardımcısının ayağa kalkmadığı" iddiasına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, iddialar üzerine konunun aydınlatılması için müdür yardımcısı İ.Ç. hakkında inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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