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'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2023'e giderken 'Şu aday mı olacak, bu aday mı olacak' diye diğerleri düşüne dursun, tartışa dursun. Bizde her şey net. Biz de 2023'te milletin bağrından çıkmış, bu tabelayı millet ile beraber asmış, millet ile aynı şarkıyı söylemiş, aynı rüyayı görmüş Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız." dedi.
10 Eylül 2021 17:31
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Bakan Gül, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elmadağ ilçesine geldi.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, 15 Ağustos'ta şehit düşen piyade uzman onbaşı Cengiz Kaplan'ın baba ocağını ziyaret eden Gül, şehidin annesi ve babası ile görüşerek başsağlığı diledi.

Daha sonra Elmadağ Adliyesi'ni ziyaret eden Gül, buradaki yargı mensubu ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Adliye personeliyle sohbet eden Gül, tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diledi, daha sonra da Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever'i makamında ziyaret etti.

- "2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız"

AK Parti Elmadağ İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini hatırlatarak, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi.

Partililere seslenen Gül, şöyle devam etti:

"5 tane ülke oturuyor, dünyayı dizayn ediyor. Böyle olacak diyor, şöyle olacak diyor. Olan ne, Irak'ta, Suriye'de yaşanan işgaller, haksızlıklar, gözyaşları. Afganistan'da uçaktan düşen insanlar. Dünyaya getirdikleri adaletsiz düzen bu. 5 ülkenin yaptığı bu. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Dünya 5'ten büyüktür kardeşim'. Sizin yaptığınız, ettiğiniz bütün işler bunlar ve dünya da adil dünya değil. Daha adil dünya mümkün, daha adil bir dünya için de Türkiye'nin güçlü, mazlumların yanında olan sesinin daha da güçlü çıkmasına ihtiyacı var. O yüzden biz normal siyasi hareket, siyasi parti çalışmasından öte bu dünyanın anlamı için çok önemli işler yapıyoruz, önemli siyaset yapıyorsunuz."

"Daha adil bir dünya" ve "yeniden büyük Türkiye" için siyasetin ve ülkenin daha güçlü olması gerektiğini belirten Gül, bu düşünceyle AK Parti'de görev alanlara teşekkürlerini iletti.

Gül, 2023'te yapılacak seçimlerde bir zafer daha kazanacaklarını dile getirerek, "2023'e giderken şu aday mı olacak, bu aday mı olacak diye diğerleri düşüne dursun, tartışa dursun. Bizde her şey net. Biz de 2023'te milletin bağrından çıkmış, bu tabelayı millet ile beraber asmış, millet ile aynı şarkıyı söylemiş, aynı rüyayı görmüş Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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