6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı

Bu yıl yapılan toplu sözleşme, 6. dönem toplu sözleşme olarak adlandırılmakta olup, 2022 ve 2023 yıllarını kapsamaktadır. 6. dönem toplu sözleşme için tıklayınız.

Önceki dönem toplu sözleşme ise 5. dönem toplu sözleşme olarak adlandırılmakta olup, 2020 ile 2021 yıllarını kapsamaktadır. 5. dönem toplu sözleşme için tıklayınız.

6. dönem toplu sözleşmede yer alan mali artışların yeni bir artış olarak adlandırılabilmesi için, 5. dönemden farklı bir mali artış içermesi gerekmektedir. Ancak bu detaya dikkat edilmediği ve bazı sendika yetkilileri yanlış bilgilendirme yaptıkları için yanlış beklentiler içine girilebilmektedir. Bu nedenle 6. dönem toplu sözleşmede yer alıp da aslında 5. döneme göre mali artış içermeyen 3 hususa tekrar yer verme gereği duyuyoruz.

ŞEFLER

6. dönem toplu sözleşmede şeflerin özel tazminat oranlarına 10 puan ilave edildiği belirtilmektedir. Ancak bu artış 5. dönemde toplu sözleşmede de yer almaktadır. Yani bu mali artış yeni bir artış değildir.

MÜBAŞİRLER

6. dönem toplu sözleşmede, kadrolu mübaşir kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edileceği belirtilmiştir. Ancak bu artış 5. dönemde toplu sözleşmede de yer almaktadır. Yani bu mali artış yeni bir artış değildir. Sözleşmeli mübaşirlere verilen 7 puanık ek ödeme artışı ise yeni bir artıştır.

ZABIT KATİPLERİ

6. dönem toplu sözleşmede, zabıt katibi kadrolarında bulunanlardan 5 ve daha alt derecelerden aylık alanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edileceği belirtilmiştir. 5 ve alt derecelerden kasıt 5, 6, 7, 8 gibi derecelerdir. 1, 2, 3 ve 4. dereceli zabıt katiplerinin özel hizmet tazminatında bir artış olmayacaktır.