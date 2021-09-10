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TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermesinin mağduriyete yol açacağını bildirdi.
10 Eylül 2021 18:21
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TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, HSK Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermeye ilişkin 7 Temmuz 2021 tarih ve 608 Karar No'lu kararının gözden geçirilmesine ilişkin baro başkanlarının yaptığı açıklamaya TBB'nin katıldığı belirtildi.

Bu konuda TBB olarak düşüncelerini, 7 Eylül 2021 günü HSK'yı ziyaret ederek paylaştıkları aktarılan açıklamada, "Özellikle merkezlere uzak ilçelerdeki vatandaşların ve meslektaşlarımızın mağdur olduğunu dile getirmiştik. Bu değerlendirmemizi tekrarlıyoruz. Barolarımızla birlikte konuyu takip edeceğiz. Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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