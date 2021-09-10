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Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında kabul edilen Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddettiğini bildirdi.
10 Eylül 2021 18:30
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Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan, ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bazı Arap Ligi ülkelerinin "kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla" Türkiye'yi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığının gayet iyi bilindiği vurgulanan açıklamada, "Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduklarının görüldüğü belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez."

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet etti.

Anadolu Ajansı
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