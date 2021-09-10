Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|10 Eylül 2021 18:38
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.427,77, en yüksek 1.478,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,04 azalarak 1.438,72 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 azalışla 3.217,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,52 değer kazanarak 8,4200 liraya, avro da yüzde 1,04 artarak 9,9620 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
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