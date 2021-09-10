1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,04, altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 1,52, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.
10 Eylül 2021 18:38
+Aa- Yazdır
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.427,77, en yüksek 1.478,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,04 azalarak 1.438,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 azalışla 3.217,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,52 değer kazanarak 8,4200 liraya, avro da yüzde 1,04 artarak 9,9620 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
10 Eylül 2021 18:14		 Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi
10 Eylül 2021 18:00
Dolar haftayı düşüşle kapattı
10 Eylül 2021 17:51		 Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
10 Eylül 2021 13:45
İstanbul'da kiraların yükselişi sürdü, konut satış fiyatları arttı
10 Eylül 2021 13:43		 '1'inci Su Şurası Toplantısı düzenleyip Şura sonuçlarını duyuracağız'
10 Eylül 2021 13:10
Yeni çalışma düzeninde çalışanlar fark edilmek ve ödüllendirilmek istiyor
10 Eylül 2021 12:25		 TCMB'den izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara karşı uyarı
10 Eylül 2021 12:00
Rekabet Kurumu taahhüt ve uzlaşmayla tasarruf ve iş birliği sağlıyor
10 Eylül 2021 11:26		 Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı
10 Eylül 2021 11:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek20:03 - Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü19:51 - TMSF'den yeni araç satış duyurusu: Volkswagen Transporter19:41 - Korona nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı19:36 - Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır19:31 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama
19:21 - Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması19:01 - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi18:48 - Kalbi duran bebeği sağlık görevlisi hayata döndürdü18:44 - Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:30 - Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
18:21 - TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü18:00 - Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi17:51 - Dolar haftayı düşüşle kapattı
17:42 - Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 5
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 3
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 5
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
eşofman ve terlik çağı 4
dilekçe 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
şu anda dinlenen şarkı 4
itiraf 2
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam