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Kalbi duran bebeği sağlık görevlisi hayata döndürdü

Burdur'da henüz 7 aylıkken kalbi ile solunumu durmuş olarak dünyaya gelen erkek bebek, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
10 Eylül 2021 18:48
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Kalbi duran bebeği sağlık görevlisi hayata döndürdü

Çavdır 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na, 8 Eylül günü saat 00.55'te gelen çağrı üzerine verilen adrese ambulans sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini evde yapıp, ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüğü 7 aylık hamile S.A.H.'nin sancıları yolda arttı. Bunun üzerine ambulansta yapılan muayenede doğumun başladığı anlaşılınca sağlık ekibi müdahale etti.

Normal doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin kalbi ve solunumunun durduğunun belirlenmesiyle müdahale eden sağlık ekibi, bebeği hayata yeniden döndürdü.

Burdur Devlet Hastanesi'ne teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, anne ve bebeğe başarılı müdahalelerinden dolayı acil tıp teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış'a teşekkür belgesi verdi.
DHA
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