Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü
|10 Eylül 2021 20:03
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Olay, öğle saatlerinde Buca ilçesi Laleli Mahallesi 425. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Mustafa E. (44) ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan Erdoğan (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E., Serkan Erdoğan'ı bıçakladı. Serkan Erdoğan kanlar içerisinde yere yığılırken, hıncını alamayan Mustafa E. kuzeninin başını sert bir cisimle ezdikten sonra olay yerinden kaçtı. Babasının Serkan Erdoğan'a ulaşamaması üzerine merak edip evini yoklamasıyla korkunç olay ortaya çıktı. Serkan Erdoğan'ın babası, oğlunu kanlar içerisinde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki çocuk babası Serkan Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği tespit edilen Serkan Erdoğan'ın kuzeni Mustafa E.'yi olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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