Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması
|10 Eylül 2021 19:21
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.
Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.
OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır
10 Eylül 2021 19:36
|Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi
10 Eylül 2021 19:01
|Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
10 Eylül 2021 18:30
|Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı
10 Eylül 2021 17:42
|'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'
10 Eylül 2021 17:31
|Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
10 Eylül 2021 17:05
|Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?
10 Eylül 2021 16:50
|Erdoğan: Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun
10 Eylül 2021 16:23
|Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması: Yapıcı ilişkinin önü açılabilir
10 Eylül 2021 14:44
|Bayraktar'dan yeni 17-25 Aralık çıkışı! 'Yüce Divan'a gitmekten korkmam'
10 Eylül 2021 10:58