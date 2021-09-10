FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama
|10 Eylül 2021 19:31
|+Aa- Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 214 şüpheliden, yakalanan 176 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 şüpheli delil durumu, 29 şüpheli de faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklandı, 43 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, 4 şüpheli hakkındaki mükerrer soruşturma, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı da sağlık durumu nedeniyle iptal edildi.
Firari, 18'i yurt dışında olmak üzere 31 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
- Operasyon
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 7 Eylül'de başlatılan soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu, gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
10 Eylül 2021 16:48
|FETÖ mahrem imamına etkin pişmanlık indirimi
10 Eylül 2021 16:36
|FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı
10 Eylül 2021 15:51
|DEAŞ'ın Suriye Güvenlik Sorumlusu Sakarya'da yakalandı
10 Eylül 2021 14:34
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi yakalandı
10 Eylül 2021 14:17
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
10 Eylül 2021 11:59
|3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
10 Eylül 2021 11:03
|Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
10 Eylül 2021 10:13
|Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10 Eylül 2021 09:36
|Ankara'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltı alındı
10 Eylül 2021 09:26