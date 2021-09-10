1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 176 şüpheliden 100'ü tutuklandı.
10 Eylül 2021 19:31
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 214 şüpheliden, yakalanan 176 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 şüpheli delil durumu, 29 şüpheli de faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklandı, 43 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 4 şüpheli hakkındaki mükerrer soruşturma, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı da sağlık durumu nedeniyle iptal edildi.

Firari, 18'i yurt dışında olmak üzere 31 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

- Operasyon

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 7 Eylül'de başlatılan soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu, gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
10 Eylül 2021 16:48		 FETÖ mahrem imamına etkin pişmanlık indirimi
10 Eylül 2021 16:36
FETÖ'nün 'Meksika İmamı'nın tutukluluğuna devam kararı
10 Eylül 2021 15:51		 DEAŞ'ın Suriye Güvenlik Sorumlusu Sakarya'da yakalandı
10 Eylül 2021 14:34
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi yakalandı
10 Eylül 2021 14:17		 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
10 Eylül 2021 11:59
3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
10 Eylül 2021 11:03		 Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
10 Eylül 2021 10:13
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10 Eylül 2021 09:36		 Ankara'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltı alındı
10 Eylül 2021 09:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek20:03 - Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü19:51 - TMSF'den yeni araç satış duyurusu: Volkswagen Transporter19:41 - Korona nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı19:36 - Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır19:31 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama
19:21 - Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması19:01 - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi18:48 - Kalbi duran bebeği sağlık görevlisi hayata döndürdü18:44 - Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:30 - Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
18:21 - TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü18:00 - Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi17:51 - Dolar haftayı düşüşle kapattı
17:42 - Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diğer virüsler nereye saklandı 3
whatsapp grupları 3
yağmur 3
Bugün olanlar 1
eşofman ve terlik çağı 4
8 bin liraya çalışan insanlar var 3
kovid-19 aşı kartı 2
ekmek çorbası 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 5
gece telefonun çalması 3
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam