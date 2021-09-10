1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

Manisa'da yaklaşık bir yıl önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve 24 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, hastalığı sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen ilçedeki devlet hastanesinin yanına "Sağlıkçı Anıtı" yaptırdı. Törende yoğun bakımda yattığı günleri hatırlayarak gözleri dolan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuşmasını yarım bıraktı.
10 Eylül 2021 19:41
+Aa- Yazdır
Korona nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

Manisa'da 13 Ekim 2020 tarihinde gösterdiği belirtiler üzerine Saruhanlı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 24 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından korona virüsü yenerek taburcu olan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ülke genelinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarını unutmadı. Saruhanlı Belediyesi tarafından İlçe Devlet Hastanesi karşısına yaptırılan "Sağlıkçı Anıtı" düzenlenen törenle açıldı. Sağlık personeline ithafen yapılan anıtlardan ilki hastalığın bulaşma evresini temsil ederken, ikincisi aşı olmanın önemini yansıtıyor. Son anıt ise sağlık çalışanlarının başarısını simgeliyor.

Törende konuşan Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salim Babuş, "Bu zorlu süreçte sağlık çalışanları için sadece görev tanımına yönelik inisiyatif almak yeterli olmayacaktı. Bir liderlik göstermek gerekiyordu. Sağlık çalışanlarımız o günden bugüne tüm meslek gruplarıyla üstün bir özveriyle görevlerini yaparak bizi pandemide bu günlere getirdiler. Bazen yıprandılar, bazen yoruldular ancak hiçbir zaman vazgeçmediler, enerjilerini yitirmediler. Bu süreç içerisinde gördüğümüz destekler bizi hep güçlü kıldı. Hep devam etmemizi sağladı. Bu anıt da bize gücü veren desteklerden bir tanesi. Elimizi taşın altına koyduk ve tüm ekip olarak çok büyük bir özveriyle çalıştığımızı düşünüyorum. Halkımızdan bizim bu özverimize karşı son bir ricamız olacak. Lütfen bize manevi desteklerinizi esirgemeyin. Bize verebileceğiniz en büyük destek de aşılamaya ilgi göstermeniz olacaktır" dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı

Törende yaptığı konuşma sırasında yoğun bakımda yattığı günleri hatırlayarak gözleri dolan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuşmasını da yarım bırakmak zorunda kaldı. Konuşmasında bugünkü açılışın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Anılarım çok yoğun. Allah kimseye yaşatmasın diyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şu anda çok duygusalım. Geçen yıl ekim-kasım aylarında koronaya yakalandım. Saruhanlı'nın teveccühü ile hizmet etmek için seçilmiştim. Vatandaşlarımızın yanında olmak ve bir nebze de olsa bu korona sürecinde onlara destek olmak adına sürekli sahadaydım. Biz de bu illete yakalandık. 24 gün yoğun bakımda yattım. Rabbimin yardımı, sizlerin hayır duasıyla bugün yine buradan size seslenmeyi bize nasip etti. Korona sürecinde hayat durdu, Saruhanlı Belediyesi durmadı. Hayat durdu, sağlıkçılar durmadı. Sağlıkçılar bizler için hayatını feda etti. Çok sayıda can kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar dünyanın en mukaddes insanları, iyi ki varsınız" dedi.

"Sağlık camiası bu olayı bir seferberlik olarak kabul etti"

Türkiye'de pandemi döneminde sağlık çalışanları sayesinde Avrupa'ya göre daha iyi bir sınav verildiğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, "Geçen senenin kasım ayını saymazsak çok şükür ülkemizde İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya'da yaşanan manzaralara rastlanmadı. Ülkemizde Avrupa'da yaşanan korkunç manzaralar olmadıysa, hekim sayımızın neredeyse onların karşısında yarısı olmasına rağmen böyle acı manzaralarla karşılaşmadıysak, inanın burada en büyük pay hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza aittir. Sağlık camiası bu olayı bir seferberlik olarak kabul etti. Çok ciddi fedakarlıklar yaptılar, ben şahidim. Ben burada insanüstü mücadele veren tüm sağlık çalışanlarının önünde bir kere daha eğiliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların da eşliğiyle "Sağlıkçı Anıtı"nın açılış kurdelesi kesildi. Törene CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tülay Ünlü Üresin, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salim Babuş, CHP Manisa eski Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, siyasi parti temsilcileri, sağlıkçılar ve vatandaşlar katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kalbi duran bebeği sağlık görevlisi hayata döndürdü
10 Eylül 2021 18:48		 Avokado çekirdeğinden 'renk maddesi' üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu
10 Eylül 2021 16:43
Nevşehir İl Özel İdaresi, Cumhuriyet'in haberini yalanladı
10 Eylül 2021 06:54		 İstanbul'da tabelalı tsunami önlemi
09 Eylül 2021 18:47
Ankara Çubuk'taki orman yangın kontrol altında
09 Eylül 2021 18:03		 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı ile ilgili korkunç iddia
09 Eylül 2021 15:59
Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi
09 Eylül 2021 15:49		 Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu
09 Eylül 2021 15:39
Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı
09 Eylül 2021 15:28		 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu
08 Eylül 2021 23:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek20:03 - Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü19:51 - TMSF'den yeni araç satış duyurusu: Volkswagen Transporter19:41 - Korona nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı19:36 - Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır19:31 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama
19:21 - Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması19:01 - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi18:48 - Kalbi duran bebeği sağlık görevlisi hayata döndürdü18:44 - Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:30 - Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
18:21 - TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü18:00 - Çeyrek altın 786 TL'ye geriledi17:51 - Dolar haftayı düşüşle kapattı
17:42 - Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
AYM, kamu hizmetine girme hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
mutsuzluğu engellemenin yolları 5
whatsapp grupları 3
şu anda dinlenen şarkı 4
8 bin liraya çalışan insanlar var 3
Liyakat 1
termon 2
ekmek çorbası 1
Bugün olanlar 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 5
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam