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Erdoğan'dan partililere 'Girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama' hedefi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama' hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir" dedi.
10 Eylül 2021 20:16
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen istişare ve eğitim kampının açılış programında, katılımcılara, video konferans aracılığıyla hitap etti.

Kadın Kolları Başkanlığının, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ile il başkanları için düzenlediği eğitim ve istişare toplantısının, AK Parti teşkilatına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, geçen 20 yılda, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı bünyesinde her kademede görev alanlara, sorumluluk üstlenenlere, çalışmalara bilfiil iştirak edenlere teşekkür etti, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Son kongrelerde yeni görev üstlenenleri de tebrik ededen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti, kurulduğu günden beri her işini istişareyle yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen, davasına ve ülkesine hizmet yolunda Hakk'ın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. 'Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama' hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir. Ülkemizde eğitimden iş hayatına, her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır.

Kurulduğumuz günden itibaren Kadın Kollarımızı, parti teşkilatımızın üç ana omurgasından biri haline getirdik. Elbette bu kolay bir mücadele olmadı. Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadeleyle kırdık. Hanımların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri, elbette önemli görüyoruz. Ama gidecek daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz."

- "2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar gece gündüz sahada olmamız gerekiyor"

AK Parti'nin açtığı yol sayesinde Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "Tabii bu aynı zamanda sizlerin sorumluluğunu da artırıyor. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar gece gündüz sahada olmamız, hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum." dedi.

Tek bir anın dahi boş geçirilmemesi gereken bir döneme girildiğini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın elinin değdiği her iş gibi, siyasetin de bereketlendiğine, renklendiğine, merhamet ve adalet temelinde geliştiğine inanıyorum. Ne kadar bizi taklit ederlerse etsinler, diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, hala riyakar, hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz. Biliyorsunuz, tacizin, tecavüzün, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi, kadın da değildir, insan da değildir. Bunların tek derdi kendi kişisel hırslarını, çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır, artırmaktır. Şayet kadını bizim gördüğümüz gibi eşref-i mahlukat, insanoğlunun yarısı, en şerefli konum olan anne, eş, evlat, hayatın her alanında birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti'nin farkı, kendiliğinden ortaya çıkacaktır."

- "Bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk, karşımızdakilerin yalanlarının istilasına uğrayacak"

Türkiye'yi 19 yılda, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5-10 katı esere, hizmete, yatırıma kavuşturan bir parti olarak; kadınlara, hayatın her alanında sağladıkları kazanımları millete iyi anlatmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Unutmayınız, bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk, karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, algı yönetimlerinin istilasına uğrayacaktır. Ülkemize de kadınlarımıza da partimize de bu kötülüğün yapılmasına seyirci kalamayız. İşte bunun için sizlerin katkısına, gayretine, desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemi başarıyla geride bırakmasının, evlatlara teslim edilecek 2053 ve 2071 vizyonlarının akıbeti bakımından da çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde son iki asırdır hep başkalarının hikayelerini dinlemek yerine büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem vardır. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akamete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkardıysak, Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz.

Hep söylediğim gibi, AK Parti'nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların, yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Sizlere bu süreçte vereceğiniz emekler, ortaya koyacağınız gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim eylesin. Kadın Kollarımızın, Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bu süreçteki yol haritamızın şekillenmesine önemli katkı sağlayacağından şüphe duymuyorum. Genel Merkezde ve illerimizde yapacağınız çalışmalarda sizlere şimdiden Mevla'dan başarılar diliyorum."
Anadolu Ajansı
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