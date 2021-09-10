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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
10 Eylül 2021 20:31
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Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 83 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,54, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 780 bin 742 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

- "Vakaların seyrinde bariz düşüş yok"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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