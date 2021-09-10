Kayseri'de polisten 'drone' destekli korona virüs denetimi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından drone destekli düzenlenen korona virüs denetiminde maske kuralına uymayan vatandaşlar uyarıldı.
|10 Eylül 2021 20:48
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Geçtiğimiz günlerde korona virüs haritasında vaka sayısında en çok artış gösteren iller arasında yer alan Kayseri'de korona virüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı önleyici ekipler tarafından kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapıldı. Drone destekli denetimde maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlar tek tek uyarılarak maske takmaları sağlandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de yapılacağı bildirildi.
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