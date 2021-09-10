1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, katıldığı bir programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, "Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi'ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim?" diyerek tepki gösterdi. Tanju Özcan ise "Biz sapık mıyız? 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" diye cevap verdi.
10 Eylül 2021 21:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı. Özcan'ın anlattığı bu anısına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın tepki gösterdi.

AK PARTİ'Lİ ARZU AYDIN: GENÇ KIZIMI SENİN MAKAMINA İŞ İSTEMEYE NASIL GÖNDERECEĞİM?

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Tanju Özcan'a tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arzu Aydın, "Bunu artık kadın olarak da düşünmeyin. Bunu lütfen anneniz olarak düşünün. Bu laf annenize gitmiş olabilir. Benim genç kızım oraya gitmiş olabilir. Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi'ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim? Nasıl algılayacaksın? Bunu kardeşiniz olarak düşünün, teyzenin, ananız, bacınız. Böyle bir şey var mı? Kadını ve AK Parti'li kadını konumlandırdığı o yeri sanki kamufle ediyor ama bu böyle bir şey değil. Kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin" diye konuştu.

ÖZCAN, AYDIN'A CEVAP VERDİ

Arzu Aydın'ın kendisine yönelik sözlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da bir basın açıklaması düzenledi. Arzu Aydın'ın sözlerine cevap veren Özcan, "Kadın üzerinden siyaset yapma' demek ne demek ya. Üstelik şu kardeşinizi hepiniz tanıyorsunuz uzun yıllardır. Ben kadınlarla ilgili siyasette hep pozitif ayrımcılık yaptım. Kadınların siyasette daha çok söz sahibi olabilmesi için. Herhalde Türkiye'de benden fazla mücadele eden erkek siyasetçi de yoktur. Ama bu hanımefendi bunların hiçbirini bilmez gibi, artık haddini de aşan bir şekilde, ne diyor, 'Genç kızı makamına iş isteyeme nasıl göndereceğim?' Ne demektir bu ya? Bir, çocuklarımıza, gençlerimize iş bulmak hükümet olarak sizin göreviniz. İki, burada 20 binin üzerinde iş başvurusu var. Ben her gün onlarca kadınla görüşüyorum. Genç kızımızla görüşüyorum. Ne demektir bu ya? Biz sapık mıyız? Benim özür dilediğim bir gafımdan dolayı kadın bizi resmen sapık yerine koyuyor. Bolu halkı adına ayıplıyorum. Ben burada binlerce insanla görüşüyorum. Üstelik 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'
10 Eylül 2021 20:40		 Bakan Yanık'tan, Edremit'teki gösteriyle ilgili açıklama
10 Eylül 2021 20:23
Erdoğan'dan partililere 'Girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama' hedefi
10 Eylül 2021 20:16		 Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır
10 Eylül 2021 19:36
Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması
10 Eylül 2021 19:21		 Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi
10 Eylül 2021 19:01
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
10 Eylül 2021 18:30		 Bakan Koca: Korona ile mücadelemiz netice vermeye başladı
10 Eylül 2021 17:42
Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
10 Eylül 2021 17:05		 Velinin haberi olmadan öğrenciye test yapılır mı?
10 Eylül 2021 16:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:50 - İbn Haldun Üniversitesi'nde aşı zorunlu oldu21:45 - Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şüpheli tutuklandı21:33 - Ülkelerini inşa edecek Suriyeli mühendisler bu üniversitede yetiştirilecek21:25 - Öğretmenden maske takmayan öğrencileri tespit eden yüz tanıma sistemi21:19 - 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sanığına tahliye21:10 - Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?
20:57 - Hemşireye saldıran kadın hastaya soruşturma başlatıldı20:48 - Kayseri'de polisten 'drone' destekli korona virüs denetimi20:40 - 'Erdoğan ile 2023'te yeni bir zafer daha kazanacağız'20:31 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:23 - Bakan Yanık'tan, Edremit'teki gösteriyle ilgili açıklama20:16 - Erdoğan'dan partililere 'Girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama' hedefi
20:10 - Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek20:03 - Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü19:51 - TMSF'den yeni araç satış duyurusu: Volkswagen Transporter19:41 - Korona nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı19:36 - Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır
19:31 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Bir ilimizde ders süreleri 30 dakika ile sınırlandırıldı
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
AYM, istihbarat notunun verilmemesini hak ihlali saydı
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
Kurumların personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 3
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 5
cif 1
gece telefonun çalması 3
Sinekler 1
şiddetli güneş fırtınası 1
aşı deneyimleri 2
8 bin liraya çalışan insanlar var 3
markette bugün 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam