Öğretmenden maske takmayan öğrencileri tespit eden yüz tanıma sistemi
|10 Eylül 2021 21:25
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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bir okulda öğretmen tarafından geliştirilen yüz tanıma sistemiyle öğrencilerin okula girişte maske tedbirlerine uyup uymadığının tespiti yapılıyor.
Elmadağ ilçesindeki Şehit Ersan Utlu İlkokulu/Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Üzeyir Aydoğdu, öğrencilerin okula girişte maske kuralına uyma durumlarını, diz üstü bilgisayarın kamerasıyla tespit edebilen yüz tanıma programı geliştirdi.
Okul binasının girişine konulan diz üstü bilgisayarın kamerasına sırayla yüzünü gösteren öğrenciler, maske kontrollerinin yapılması ve dezenfektan kullanmalarının sağlanmasının ardından okula giriş yapabiliyor.
Geliştirilen program ile maskesini takan öğrenciye, "Okulumuza hoş geldiniz, maskenizi taktığınız için teşekkür ederiz", maskesini takmayan öğrenciye ise "Lütfen maskenizi takınız, maskesiz giriş yapılamamaktadır" şeklinde geri bildirim yapılıyor.
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