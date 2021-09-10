Belediye başkanı, belediyeyi akrabalarıyla doldurdu
|10 Eylül 2021 22:31
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31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız kazanan ancak daha sonra MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve ekibinin, belediyenin çeşitli birimlerini akrabaları ve MHP'lilerle doldurduğu ortaya çıktı.
İŞTE İŞE ALINANLAR
MHP'li belediyede işe başlatılan MHP'li ve Ereğli Belediyesi yetkililerinin akrabalarının isimleri şu şekilde:
* Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yeğeninin eşi B. S.O., Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne sözleşmeli ziraat mühendisi olarak işe alındı. Öte yandan Oprukçu'nun belediye başkanlığı yaptığı 2009-2014 yılları arasında da Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne yeğeni Avukat D. O.'yu getirmişti.
* Kültür Sosyal İşler Müdürü Ş.S.'nun oğlu K. S., Fen İşleri Müdürlüğü'ne sözleşmeli makine mühendisi olarak alındı.
* Hal Müdürü Y.E.'ın oglu Hasan E., belediye şirketi üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne büro personeli olarak işe alındı.
* Muhtarlık İşleri Müdürü N. K.'ın eşi A. K., belediye şirketi üzerinden Basın Yayın Müdürlüğü'nde büro personeli olarak görevlendirildi.
* Mali Hizmetler Müdürü A. Y.'nın kardeşi S. A., belediye şirketi üzerinden başkanlık makamı hizmetlisi olarak işe alındı.
* MHP Ereğli İlçe Başkanı M. Yı.'ın yeğeni F. Y., Zabıta Müdürlüğü'ne sözleşmeli gıda mühendisi olarak işe başlatıldı.
* MHP Karaman Belediye Başkanı S. K.'nın kardeşi O. K.ı ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne sözleşmeli fizyoterapist olarak göreve getirildi.
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