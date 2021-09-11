11 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
|11 Eylül 2021 00:02
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak, Çeşme Belediyesini ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İzmir/11.00/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'nda düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.
(Bilecik/10.00/12.45/14.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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