1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'ın altına giren otomobildeki polis memuru Ensar Erkut (28) ile kardeşi Eftal Erkut (23) yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Furkan Ali Erkut (22) ise ağır yaralandı.
10 Eylül 2021 23:00
+Aa- Yazdır
TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana Otoyolu Narlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Abidin M.'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, kazada Ensar Erkut ile kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kardeş itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kardeşlerden Ensar ile Eftal Erkut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Ali Erkut'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ensar Erkut'un Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus timinde görev yaptığı öğrenildi.

TIR sürücüsü Abidin M. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
10 Eylül 2021 22:58		 Hemşireye saldıran kadın hastaya soruşturma başlatıldı
10 Eylül 2021 20:57
Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü
10 Eylül 2021 20:03		 Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı
10 Eylül 2021 18:44
Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı
10 Eylül 2021 15:57		 Edirne'de 4 erkek cinsel organlarını gösterdi! Sapıklar yakayı ele verdi
10 Eylül 2021 14:41
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
10 Eylül 2021 13:49		 İş yerinin önünde kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu sol gözünü kaybetti
10 Eylül 2021 11:55
Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
10 Eylül 2021 11:24		 Yangında annenin, çocuğunu kurtarmak için 5. kattan attı
10 Eylül 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:25 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:16 - Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı23:05 - Korona vakası görülen sınıfta uzaktan eğitime geçildi23:00 - TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı22:58 - Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi22:52 - Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek
22:41 - Kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılıyor22:31 - Belediye başkanı, belediyeyi akrabalarıyla doldurdu22:27 - Bakan Soylu, Hakkari'de nikah şahitliği yaptı22:17 - Aşı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek22:08 - Bakan Koca açıkladı: İki il daha aşılamada 'mavi' kategoride22:07 - Mersin'de, ders sürelerini kısaltan karar iptal edildi
22:02 - Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor21:55 - Prof. Azap: 6-9 ayda pandeminin bitmesi bekleniyor21:50 - İbn Haldun Üniversitesi'nde aşı zorunlu oldu21:45 - Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şüpheli tutuklandı21:33 - Ülkelerini inşa edecek Suriyeli mühendisler bu üniversitede yetiştirilecek
21:25 - Öğretmenden maske takmayan öğrencileri tespit eden yüz tanıma sistemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı
İçişleri Bakanlığı Edremit Kaymakamı'nı merkeze çekti
Mersin'de, ders sürelerini kısaltan karar iptal edildi
AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan müdür yardımcısına inceleme
Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması
Kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılıyor
AYM, istihbarat notunun verilmemesini hak ihlali saydı
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette bugün 1
kadıköy hasır 1
Liyakat 1
aşı deneyimleri 2
diğer virüsler nereye saklandı 3
cif 1
gece telefonun çalması 3
Bugün olanlar 1
Hijyenik ped satışının yasaklanması 2
itiraf 2
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam