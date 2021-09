Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 83 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,54, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 780 bin 742 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

- "Vakaların seyrinde bariz düşüş yok"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'taki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bugün Allah'ın izniyle birlik ve beraberlikle yürüttüğümüz mücadele netice vermeye başladı. Dün itibarıyla salgına karşı 100 milyon doz aşı yapmış bir ülkeyiz artık." dedi.

- "PCR testi belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak"

Koca, Twitter paylaşımında, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Erzurum ve Yozgat'ın, ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını da açıkladı.

- İllerde yaşananlar

Antalya'nın Kepez ilçesinde hizmet veren erkek kuaförü, 2 doz Kovid-19 aşısı yaptıran öğrencilere yönelik ücretsiz saç kesimi kampanyası başlattı.

Kültür Mahallesi'nde 3 yıldır erkek kuaförü işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, hizmet verdiği bölgede müşterilerinin çoğunluğunu oluşturan öğrencileri aşıya teşvik etmek amacıyla bu kampanyayı başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, "mavi" kategoriye yükselen Ağrı'da sağlık ekipleri, aşılama oranının artırılması için yoğun ikna ve aşı çalışması yürüttü.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 15 ve 17 yaşındaki çocuklarının Kovid-19 aşılarını yaptı.

Kırşehir'de 100 yaşında Kovid-19'u yenen Ramazan Şahin için çocukları ve torunları doğum günü etkinliği düzenledi.