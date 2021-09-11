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11 Eylül 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, iki bakanlığa ve bir kuruma atama yapıldı buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus SEZER getirildi.
11 Eylül 2021 03:10
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11 Eylül 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Hüsnü Dilemre, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Emel Emirlioğlu, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Mehmet Tan atandı.

ATAMA KARARLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Faruk ÖZÇELİK atanmıştır.

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul SOYSAL atanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kırıkkale Valisi Yunus SEZER atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüsnü DİLEMRE atanmıştır.

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emel EMİRLİOGLU atanmıştır.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet TAN atanmıştır.

10 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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