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Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik

11 Eylül 2021 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan karara göre Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapıldı.
11 Eylül 2021 03:29
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Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik

Bazı yükseköğretim kurumlarma ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

10 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik
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