Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
11 Eylül 2021 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan karara göre Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik.
|11 Eylül 2021 03:33
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Bazı yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
10 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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