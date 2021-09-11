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Karantinada olması gerekirken yakalandı! 'Koronayım yaklaşmayın

Karabük'te, karantinada olması gereken Sudenur A. (18), arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi. Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" derken, ambulansla evine bırakıldı. Arkadaşı ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
11 Eylül 2021 06:10
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Karantinada olması gerekirken yakalandı! 'Koronayım yaklaşmayın

Olay, gece saatlerinde Karabük otobüs terminalinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı. Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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