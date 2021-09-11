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Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak- Haritalı

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
11 Eylül 2021 06:30
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Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak- Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Memurlar.Net
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