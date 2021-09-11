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Geçtiğimiz yıl 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşirken, en çok oltalama taktiği öne çıktı.
11 Eylül 2021 07:15
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Geçtiğimiz yıl 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs salgını döneminde yapılan siber saldırılarla ilgili rapor hazırladı. Rapora göre, pandemi döneminde veri hırsızlığı ve sızıntısı yüzde 55, oltalama e-Posta'ları yüzde 51, hesap hırsızlığı vakaları ise yüzde 44 oranında arttı. Yine, kötü amaçlı yazılım indirimlerinde yüzde 36, fidye yazılımlarında yüzde 35, uygulama hedefli saldırılarda ise yüzde 25 artış oldu. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşirken, bu sayı 2018 yılında 73 bindi.

TIKLARKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları internet üzerinden ulaşılmak istenen sayfanın bağlantısına tıklamadan önce farklı bir web sitesi olup olmadığını kontrol etmeleri konusunda da uyardı. 'Punycode' adlı saldırının son zamanlarda yaygın olduğu belirtilen raporda "Punycode, bilgisayarlarda çıplak gözle neredeyse aynı görülüp ancak aslında farklı bir web adresine sahip olan bir saldırı türüdür. Ulaşmak istediğiniz sayfanın bağlantısına tıklamadan önce iki kere düşünün" değerlendirmesi yapıldı.

YUNAN ALFABESİYLE KANDIRIYORLAR

Dolandırıcıların web sitelerinin adreslerine fark edilmeyecek şekilde Yunan alfabesinde yer alan harflerin yerleştirildiğine dikkat çekilen raporda şu uyarılar yer aldı: Modern dillerin çoğunluğunda kullanılan Roma alfabesindeki bazı harfler Yunanca ve Kiril alfabesindeki harflerle aynı şekle sahiptir. Bu nedenle saldırganlar, web sitelerin isimlerinde yer alan harflerden bazılarını bu karakterlerle değiştiriyorlar. E-Posta'nıza gelen bağlantılara tıklayarak bu tarz tuzaklara kolayca düşmemek için ulaşmak istediğiniz adresi kendiniz yazın.

DÜNYADA DİJİTAL SUÇLAR YÜZDE 25 ARTTI

Siber saldırılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada arttı. Siber güvenlik firması Kasperksy, 2020 yılı boyunca günde yaklaşık 360 bin yeni kötü amaçlı dosya topladıklarını söyledi. KSN altyapıları tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik bir artış gördüklerini belirten Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky "Siber suçlular, kimlik avı e-Posta'larında ve hedefli saldırılarda koronavirüs temasından yararlanarak artan çevrim içi yükten yararlanmaktan çekinmiyor. Kısacası dur-durak bilmiyorlar ve bize de izin vermiyorlar" diye konuştu.
Türkiye
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