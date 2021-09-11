450 bin Suriyeli çocuk eğitimden uzak
|11 Eylül 2021 07:30
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Bakan Özer, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği cevapta, Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitim hizmetlerini desteklemek amacıyla uluslararası iş birliği içinde çalışmalar yapıldığını hatırlattı. Özer'in verdiği bilgiye göre Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi, Adana, Adıyaman, Antalya, Ankara, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 26 ilde yürütülüyor.
Proje kapsamında, Suriyeli öğrencilerin derslerine girmesi amacıyla 3 bin 178 Türkçe, 18 Arapça öğreticisi, 317 de rehberlik danışmanının istihdam edildiğini belirten Özer, ayrıca Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarda bin 441 temizlik görevlisi ile 385 silahsız güvenlik görevlisi bulunduğunu kaydetti. Bakan Özer, ayrıca halk eğitim merkezleri tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde Türkçe öğretimi, diki-nakış, kuaför, okuma-yazma, telefon tamiratı, elektrik ve bilgisayar konularında kursların verildiğini belirtti.
Öte yandan, Göç idaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de eğitim çağında 1 milyon 247 bin Suriyeli çocuk bulunuyor. Türkiye'de geçici koruma altında bulunan çocuklardan 800 bini okula devam ederken, bu çocukların yaklaşık 450 bini herhangi bir eğitim kuruma gitmiyor.
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