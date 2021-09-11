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Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Bodrum-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı
11 Eylül 2021 07:35
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Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bodrum-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı

Otobüsün yandığını gören, çevredeki askeri tesiste bulunan askerler otobüsteki kişilerin çıkarılmasına yardımcı oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı. Yaralılardan 5'i ayakta tedavi edildi, 15'i ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Otobüsün şoförü K.O. gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
Anadolu Ajansı
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