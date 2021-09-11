'İmam Hatip'e kimseyi zorla kaydetmiyoruz'

"Her iki okuldan biri imam hatip, zorla öğrencileri kaydediyorlar, imam hatipler kapatılsın sınıfları bomboş..."

Yıllardır imam hatip okulları bu eleştirilere maruz kalıyor.

Gerçekten durum böyle mi, okul başarıları nasıl? Bütün bu soruları ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'a sorduk.

"X bir bakanın danışmanı bile bazen bunları söylüyor" diyen Ceylan "Mücadele etmekten yorulduğumuz başlıklar ama gerçeklik çok farklı. Her iki okuldan biri imam hatip değil. Kimsenin çocuğunu da zorla kaydetmiyoruz. Şu okulu açtık yüzümüz kızardı dediğimiz okulumuz da yok" ifadelerini kullandı.

'İmam hatip milliyetçiliği yapmıyoruz' vurgusu yapan Ceylan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye genelinde 5 bin 200 imam hatip okulu var. Bunların 1.650'si İmam hatip lisesi, bunun içinden de 550'si proje okulları. Geri kalanlar ise adrese dayalı mahalli okullar. İkiye ayırarak değerlendirmek gerekir.

Aslında teknik olarak birbirinden ayırsak da ikisine de önem olarak birbirine ezdirmiyoruz

Mahalli okulların önemi şu: Aileler çocuğum dinini öğrensin refleksiyle gönderiyor. Bu öğrenciler bakkal, kasap, işçi, esnaf olacak. Burada çocuğunun akademik kariyer iddiası ve beklentisi olmayan 'evime en yakın okul en güzel okuldur' mantığıyla hareket eden herkese kapısını açan okullarımız. Buralarda üst düzey bir akademik performans beklemiyoruz. Bu okullardan mezunlar temel İslami hassasiyetlerle yetişen farklı kurumlarda çalışan gençlerimiz.

Proje okulları ise LGS'ye girip puanla öğrenci alan okullar. Seçip alınıyor. Bu okullar teknoloji, spor, hafızlık, fen, sosyal, ilahiyat, dil adı altında çeşitliliği de var.

İmam hatip deyince 'sadece Arapça biliniyor' bu da yanlış. Türkiye'de 9 yabancı dilde 54 tane İmam hatip eğitim veriyor. Japonca, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Farsça, Arapça ve İngilizce...

MUHALEFET YALAN SÖYLÜYOR

550 proje okulunun akademik başarısı fen, anadolu liselerine kıyasla ciddi derece üst seviyede. Yaklaşık 2,7 milyon adayın girdiği YKS'de ilk yüzde 42, ilk binde 387 derece yapanlar imam hatipten. Muhalefet 'imam hatipler başarısız' diyor, Sözcü gazetesi benzer şeyler söylüyor. Yalan hepsi. O rakamları nasıl mı çıkarıyorlar. Bahsettiğimiz iki okul kategorisinin akademik ortalamasını alıyor. Proje okulları ve akademik başarı gütmeyen okulları birleştirdiğinde 'imam hatiplerin başarısı çok aşağıda' oluyor. Beni fen okuluyla kıyaslıyor ama eski adı düz lise olan lisemi ortalamaya katıyor. Sürekli ısıtıp ısıtıp veriyorlar. Bu olay manipüleye açık ama gerçek bu...

HEPSİ BİZİM OKULUMUZ

İmam hatip milliyetçiliği yapmıyoruz. Yönetimimizde çocuğunu başka okula gönderenler de var. Hepsi bizim okulumuz. Biz sadece imam hatipler için çalışıyoruz. 28 Şubat sürecinde imam hatipleri budayalım derken, bilerek ya da bilmeyerek en büyük zararı meslek liselerine verdiler. Bugün meslekler çok kötü bir tabloya dönüştü.

28 Şubat döneminde 500 bin imam hatip öğrencisi vardı. Kapanma, katsayı derken sayı 60 bine düştü. Onun üzerinden 20 küsur yıl geçti. Hiç dokunulmamış olsalardı doğal akışları içinde bugün mevcut potansiyelin çok daha üzerinde olurdu.

5 ÖĞRENCİDEN BİRİ ÖYLE...

Mücadelemiz imam hatiplerin sayısı... X bir bakanın danışmanı bile bana bunu söylüyor.

Her iki okuldan biri imam hatip değil. Okullaşma oranımız da genel tabloda beşte bir... 5 öğrenciden biri imam hatipli... Bizde ilkokul yok. Onları da eklersek 8-10 öğrenciden biri olur.

Bir bölgede yoğunluk olabilir ama rakamlar böyle. Öğrenci dağılımımız yüzde 18-19. Koca binalar boşta falan da değil. Devlete en az maliyetle en fazla katma değeri oluşturan okullar imam hatipler.

Katsayının kalkması sonrası baskılanmış yapıda bir patlama yaşandı. 'Burası da imam hatip mi' algısı o zaman oluştu. Plansız yapılan imam hatipler kapatıldı. Şu anda hiçbir derneğimizde ekstradan şurada imam hatip açalım refleksi yok. Talep olmadığı sürece yeni okul açılmaz. İmam hatip ortaokulları açılıyor şimdi onlara ciddi bir talep var. Okulların müfredatlar dağılımları da hep aynı. Yüzde 25 İslami ilimler, %75 diğer akademik branşlardaki dersler... Fen öğrencisi ne görüyorsa projeler de aynı saat aynı şeyi görüyor. Seçmeli dersleri farklı.

CHP HEYETİYLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Abdullah Ceylan "Sizden önce biraz gergin ortamda CHP heyetiyle görüştüm. Onlara da söyledim: İmam hatipler müfredatını, öğretmenini, çalışanını bakanlığın belirlediği okullar. Bunu kabul ederseniz ortada tartışma kalmayacak" diye konuştu. Ceylan "Kimsenin çocuğunu zorla imam hatiplere kaydetmiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü?.. Şu okulu açtık mahcubuz, yüzümüz kızardı dediğimiz okulumuz yok. Bir veli şikayeti varsa da başımız üstüne gerekeni anlatırız. Mahalli okullarda kalite düşmüyor bunlar zaten öyleydi. Bu okul 500 tam puan öğrenci çıkarıyordu da 3 yıl önce imam hatibe dö-nüştüğünde 300 puana mı düştü?" dedi.

"Beşiktaş'ın birincisi biz olduk"

Başkan Ceylan "İstanbul'un en imam hatipsiz semti baktığımızda Beşiktaş... Toplamda 4 tane... YKS'de ilçenin birinci okulu Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Orada o kadar marka okullara rağmen... Akademik olarak tartışamayacağımız başlık yok" dedi.

MAHMUT ÖZAY