1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz sayıldı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden R.O. adlı kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetti.
11 Eylül 2021 08:25
+Aa- Yazdır
Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz sayıldı

Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde R.O. hakkında dava açıldı.

Mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.

ISRARLI EVLİLİK TEKLİFİ CİNSEL TACİZ SAYILDI

Dairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi. Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.

YEREL MAHKEME "SÜKUNU BOZMA" DEDİ, YARGITAY "CİNSEL TACİZ" DİYEREK BOZDU

Daire, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından R.O.'nun gerçekleştirdiği eylemlerin ilgili maddelerde "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan mahkumiyet kararı verilmesini kanuna aykırı bularak bozdu.

Daire ayrıca, sanığa verilen 3 aylık hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrildiğini, ancak paranın 1800 lira yerine, 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığını kaydederek sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına karar verdi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şüpheli tutuklandı
10 Eylül 2021 21:45		 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sanığına tahliye
10 Eylül 2021 21:19
Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü
10 Eylül 2021 18:06		 Başörtülü akademisyene saldırıda sanık ilk duruşmada tahliye oldu
10 Eylül 2021 14:24
KPSS'de önceden soruları elde etmek FETÖ üyeliği için yeterli değil
10 Eylül 2021 12:39		 AYM, kız öğrencilere uygunsuz soru soran müdürü affetmedi
10 Eylül 2021 08:23
AYM, istihbarat notunun verilmemesini hak ihlali saydı
10 Eylül 2021 00:29		 Vaiz eşini öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis
09 Eylül 2021 15:45
Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözlerinden yargılamasına devam edildi
09 Eylül 2021 13:57		 Yargıtay eski üyesi Kenan Karabeyeser'in tutukluluk hali devam edecek
09 Eylül 2021 13:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?09:07 - Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu09:05 - Elektrik faturaları neden böyle arttı? Suçu doğalgaza attılar!08:55 - Okula gitmek istemeyenler için uzman tavsiyeleri08:46 - 3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti08:43 - Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
08:25 - Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz sayıldı08:06 - İşçiye dövizle, kupon, bono, senetle ücret ödemesi yapılamaz07:59 - Polisleri görünce korona olduğunu söyledi07:45 - 'İmam Hatip'e kimseyi zorla kaydetmiyoruz'07:35 - Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı07:30 - 450 bin Suriyeli çocuk eğitimden uzak
07:15 - Geçtiğimiz yıl 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti06:40 - TURKOVAC gün sayıyor06:30 - Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak- Haritalı06:15 - Maliyetler ev fiyatını uçuruyor06:10 - Karantinada olması gerekirken yakalandı! 'Koronayım yaklaşmayın
03:33 - Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
Maliyetler ev fiyatını uçuruyor
TURKOVAC gün sayıyor
3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
Karantinada olması gerekirken yakalandı! 'Koronayım yaklaşmayın
'İmam Hatip'e kimseyi zorla kaydetmiyoruz'
Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece uyumayan insan 1
kadıköy hasır 1
yalnızlığı seçmek 3
eşofman ve terlik çağı 4
itiraf 1
yağmur 2
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
gece telefonun çalması 3
Sinekler 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam