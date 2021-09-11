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3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti

Münire ile motosiklet tamircisi Rüştü Can kaçarak yıldırım nikahı kıydı. Çiçeği burnunda çift kutlama yemeğine gitmek için damadın motosikletine bindi. Ancak evlilikten 3 saat sonra yaşanan trajik kaza ikisini de bu hayattan kopardı
11 Eylül 2021 08:46
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Düzce'de önceki gün, D-100 karayolunda önündeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay (25) olay yerinde, arkasındaki Münire Kuğu (22) ise kaldırıldığı hastanede öldü. 3 saat önce nikahlandıkları ortaya çıkan çiftin hikayesi ise yürekleri burktu.

Çilimli ilçesinde yaşayan ve hem motosiklet tamircisi hem de motosiklet tutkunu olan Rüştü Can ile Giresun'da yaşayan Münire, internet üzerinden tanıştı.

Arkadaşlıkları ilerleyen ve birbirlerine aşık olan iki genç, evlenmeye karar verdi. Münire'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkınca, Rüştü Can Ulcay Giresun'a giderek genç kızı aldı.

Düzce'ye giden çift evlilik işlemlerini hızlandırarak düğün salonu kiraladı. Önceki gün saat 14.00'te de nikahlarını kıydırdıkları öğrenildi.

Kuyumcuda takı bakmak ve ardından baş başa kutlama yemeği yemek için motosikletle yola çıkan çiftin sonu trajik oldu. Trajik kaza genç çiftin ailelerini yasa boğdu. Rüştü Can Ulcay Düzce'de, Münire Kuğu ise Giresun'da toprağa verildi.

Abbas Çakar
Sabah
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