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Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
11 Eylül 2021 08:43
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Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.

ATAMA KARARLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Faruk ÖZÇELİK atanmıştır.

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul SOYSAL atanmıştır.

FARUK ÖZÇELİK KİMDİR?

Kamu yöneticisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı. 1968 yılında Konya'nın Hadim İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü bitirdi.

Meslek hayatına Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği,Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır. Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

KAYNAK: Müsteşar (gsb.gov.tr, 02.08.2017), Müsteşar (gsb.gov.tr, 02.08.2017), Halkbank Denetim Kurulu Üyeleri (halkbank.com.tr, 16.09.2019).

ERTUĞRUL SOSYAL KİMDİR?

Ertuğrul Soysal, 3 Mayıs 1963'te Yozgat Sorgun'da doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Ganime'dir.

Tıp Doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz hastalıkları cerrahisi uzmanı oldu.

Yozgat Çekerek İlçesinde Hastane Başhekimliği ve Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel bir şirkette iki yıl Genel Müdür olarak görev yaptı. Adıyaman Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa'da özel bir hastane ile Özel Şifa Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 24.Yozgat Yozgat Ak Parti Milletvekili olarak görev yaptı

Orta düzeyde İngilizce bilen Soysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Memurlar.Net
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