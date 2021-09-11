Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
|11 Eylül 2021 09:07
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Hukukçu Akgül çiftinin oğlu annesinin ölümünden sonra yazdığı otobiyografiyle sosyal medyada okuyanları duygulandırdı. 11 yaşındaki oğlu Adem Eymen Akgül annesinin aracı kullandığında fren yaparak durması sayesinde araçtaki 5 kişinin ve organlarını bağışlayarak da 5 kişinin daha hayatını kurtararak toplamda 10 kişinin hayatını kurtarıp melek olduğunu yazdı.
Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre;
Ankara'da avukatlık yapan 2 çocuk annesi Nurfer Akgül, geçtiğimiz hafta Bolu'dan otomobiliyle geçerken rahatsızlandı. Aracını yol kenarına çeken Akgül, 112'yi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Akgül'ün, iki sonra beyin ölümü gerçekleşti.
Akgül'ün bir yıl önce organlarını bağışladığı belirlendi. Bunu öğrenen ailesinin de isteği ile Akgül'ün kalbi, akciğeri, karaciğeri ve iki böbreği, ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.
Baba Alper Akgül sosyal medya hesabından oğlunun yazdığı otobiyografiyi şu sözlerle paylaştı: "Okulun ikinci gününde otobiyografi yazan oğlumun kaleminden dökülenler."
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