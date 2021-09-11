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Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar

Türkiye'de son zamanlarda özellikle ikinci el otomobil ilanlarının bulunduğu sitelerde karşılıksız vadeli çekler üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları arttı.
11 Eylül 2021 09:24
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Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar

Milliyet'ten Paşa ALYURT'un haberine göre: Ankara Mağdurlarını, aracın bedelinde pazarlık yapmadan, ilandaki fiyat üzerinden satın alma vaadiyle etkilemeye çalışan dolandırıcılara karşı korunma yöntemlerini ve neler yapılabileceğini hukukçular Milliyet'e değerlendirdi.

'Teminat talep edilmeli'

Avukat Yağmur Burçin Seyhan şunları söyledi: "Bu durumun önüne geçilmesi için, özellikle ikinci el araç satışının arttığı bu dönemde satıcının dikkat etmesi gereken olguların yanında, bazı yasal düzenlemelere ve kısıtlamalara ihtiyaç var. Öncelikle satıcılar nakit ve peşin parayla satış yapması gerekmekteyse de ticari hayatın süratinden dolayı, kabul edilen çekteki çeki düzenleyen kişi ya da ciro eden şirketlerin; faaliyetleri, sermayeleri, kurucuları gibi konularda bilgi edinmeye çalışmalılar. Satıcının bilgi edinme çabasının yanında bankaların çek hesabı tahsis etme konusunda da bazı kısıtlamalara gidilmeli ve bankaların vatandaşa karşı da sorumluluğu gündeme gelmeli. Bankalar, bir şirket ya da şahsa çek hesabı tahsis etmeyi sıkı şartlara bağlamalı ve çek imzalayan veya düzenleyenden teminat talep etmelidir."


Avukat Merve Uçanok şu önerilerde bulundu: "Mağdur vatandaşlar suç duyurusunda bulunmalı, araç bedelini tahsil edebilmek ya da araçlarını geri alabilmek adına ticaret mahkemelerinde dava açmalı. Araçla ya da bu kişilerin banka hesapları ile ilgili hızlıca tedbir kararı alabilmek çok önemli. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla satıcılar, araçlarını devrettikleri kişiler ödeme yapana kadar araçlarının üzerine rehin koyduracak şekilde sözleşme yapabilirler."
Milliyet
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