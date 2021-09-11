Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
|11 Eylül 2021 09:34
|+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Salı günü bir kargo firmasının Büyükçekmece'de bulunan deposunda çok miktarda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kargo firmasının deposuna baskın düzenledi. Baskında, litrelerce sahte alkolün kamyonlarla depoya getirilerek, çalışanlar tarafından bidonlara konduğu ve sahte etiketlerle orijinal süsü verildiği tespit edildi.
Firma çalışanlarının yakalanmamak için de sahte alkol kutularının üzerine kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırdıkları belirlendi. Çalışanların alkol siparişlerini, firmaya ait araçlarla kargo dağıtımı yapılıyormuş gibi piyasaya sürdükleri öğrenildi. Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski nişanlısını rahatsız ettiğinden uçurumdan atılan kişi ağır yaralandı
11 Eylül 2021 10:46
|3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
11 Eylül 2021 08:46
|Polisleri görünce korona olduğunu söyledi
11 Eylül 2021 07:59
|Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
11 Eylül 2021 07:35
|TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı
10 Eylül 2021 23:00
|Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
10 Eylül 2021 22:58
|Hemşireye saldıran kadın hastaya soruşturma başlatıldı
10 Eylül 2021 20:57
|Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü
10 Eylül 2021 20:03
|Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı
10 Eylül 2021 18:44
|Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı
10 Eylül 2021 15:57