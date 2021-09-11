1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını

Büyükçekmece'de kargo firmasının deposuna piyasaya sahte alkol sürüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonucu; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda kargo firmasına ait depoda çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
11 Eylül 2021 09:34
+Aa- Yazdır
Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Salı günü bir kargo firmasının Büyükçekmece'de bulunan deposunda çok miktarda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kargo firmasının deposuna baskın düzenledi. Baskında, litrelerce sahte alkolün kamyonlarla depoya getirilerek, çalışanlar tarafından bidonlara konduğu ve sahte etiketlerle orijinal süsü verildiği tespit edildi.

Firma çalışanlarının yakalanmamak için de sahte alkol kutularının üzerine kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırdıkları belirlendi. Çalışanların alkol siparişlerini, firmaya ait araçlarla kargo dağıtımı yapılıyormuş gibi piyasaya sürdükleri öğrenildi. Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski nişanlısını rahatsız ettiğinden uçurumdan atılan kişi ağır yaralandı
11 Eylül 2021 10:46		 3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
11 Eylül 2021 08:46
Polisleri görünce korona olduğunu söyledi
11 Eylül 2021 07:59		 Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
11 Eylül 2021 07:35
TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı
10 Eylül 2021 23:00		 Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
10 Eylül 2021 22:58
Hemşireye saldıran kadın hastaya soruşturma başlatıldı
10 Eylül 2021 20:57		 Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü
10 Eylül 2021 20:03
Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı
10 Eylül 2021 18:44		 Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı
10 Eylül 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü11:07 - Yanlış tedavi ile testis alınması davasında doktor kendini savundu10:59 - Savcı 'senin bu şikayetin şu kadar günde sonuçlanacak' belgesi verecek10:52 - Korona en çok minikleri vurdu10:50 - Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor10:49 - Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık 'altın' yatırım
10:46 - Eski nişanlısını rahatsız ettiğinden uçurumdan atılan kişi ağır yaralandı10:25 - Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir10:14 - Dünyanın en iyi kentleri listesinde Türkiye'den de bir şehir var10:03 - Siirt'te kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi09:51 - Göller çöllere dönüyor: Sebebi iklim değil insan09:51 - 'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
09:45 - Diyabet hastalarında yeterli beslenme programı yapılmalı09:42 - Bu çeteye bulaşan yandı! 'Mecburen ödüyoruz'09:39 - İstihdama ciddi korona darbesi09:37 - 'Kovid mevsimsel hastalığa dönüşebilir'09:35 - Bakanlığın 'Çirkin Kral' paylaşımı tartışma yarattı
09:34 - Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
Maliyetler ev fiyatını uçuruyor
Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar
3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur 2
kadıköy hasır 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 1
whatsapp grupları 2
cif 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
dokuz eylül 3
diğer virüsler nereye saklandı 2
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 5
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam