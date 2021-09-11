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'Kovid mevsimsel hastalığa dönüşebilir'

Türkiye'nin en geniş kapsamlı Kovid-19 sempozyumu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) öncülüğünde İstanbul'da başladı.
11 Eylül 2021 09:37
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'Kovid mevsimsel hastalığa dönüşebilir'

MERT İNAN'ın haberine göre: İstanbul - Türkiye genelinde 400'e yakın enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının katıldığı sempozyumda 25 oturum yapılması planlanıyor. KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, dünyada aşılamanın hızlanması, aşılama oranlarının artması ve en önemlisi bu virüsü etkili bir şekilde durdurabilecek ve ağızdan kullanılacak hap şeklindeki kolay uygulanabilecek ilaçların da birkaç ay içerisinde kullanıma girecek olması sayesinde 6-9 ay içerisinde Kovid-19 pandemisinin "endemiye" dönüşeceğini söyledi. Azap "Kovid-19'u kışın artan, yazın azalan tıpkı grip gibi bir hastalığa dönüşme olasılığı var. Dünya önümüzdeki senenin ortaları veya sonuna doğru atlatmış olabilir pandemiyi. Gelişmiş ülkeler, bizim ülkemiz de dahil, önümüzdeki yılın ortalarından önce atlatabiliriz pandemiyi. Ama aşıdan kaçan bir varyant çıkarsa, bize fazladan en az bir yıl daha kaybettirir" dedi. Belli risk grubu dışındakiler için BioNTech aşısında 2 dozun üzerine 3'üncü dozun henüz gerekli olmadığını belirten Prof. Dr. Azap, 3'üncü dozun bazı risk gruplarına yapılmasının faydalı olabileceğini vurguladı.

'Sonbaharda artabilir'

KLİMİK Genel Sekreteri Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da sonbaharla birlikte kapalı ortamlarda bulunmanın ve kalabalıkların artması, okulların açılması nedeniyle vaka sayılarının artabileceğini düşündüklerini söyledi. Kovid-19'un hiçbir zaman tamamen kaybolmayacağını, hastalığın grip gibi bir seyir izleyeceğini ifade eden Prof. Dr. Yavuz, 12 yaş ve üzerinin aşılanmasının önemine dikkat çekti:

"İki yıl öncesine kıyasla Kovid-19'da geldiğimiz nokta oldukça iyi. Şu anda bu hastalığı ve kötü sonuçlarını engelleyen oldukça etkili aşılara sahibiz. Ciddi sonuçlar doğuran dört varyantı Alfa, Beta, Gama ve Delta olarak isimlendiriyoruz. Kolombiya kaynaklı MU varyantı, endişe yaratan varyant kategorisinde değil. Türkiye'de Alfa pikinin yaşandığı Nisan-Mayıs arasındaki bir aylık süreçte 10 binden fazla ölüm görüldü, Delta'nın etkisini yaşadığımız son bir ayda ölüm sayısı 5000 civarı oldu. Biontech, Kovid-19 aşısının mevcut 2 dozun yaşlı olmayan ve bağışıklığı baskılanmamış kişilerde oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Ama yaşlılarda, bağışıklığı baskılanmışlarda aşı etkinliği azalıyor. Bu kişilere 2 dozdan sonra ek dozlar da gerekiyor. Okullar açılmadan 12 yaş üzerinde olanların 2 doz aşısının bitirilmiş olması bizi çok rahatlatacaktı ancak maalesef bu sağlanamadı. Bu grubun en kısa sürede aşılanması çok önemli."
Milliyet
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