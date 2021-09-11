İstihdama ciddi korona darbesi

Mithat Yurdakul'un haberine göre: - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüsün Türkiye'deki istihdama etkileri üzerine çarpıcı tespitlerde bulundu. Koronavirüsün istihdamı en çok İstanbul ve Antalya'da etkilediği belirtilen araştırmada, "Kovid-19'un ağırlama sektörü üzerindeki gerçek etkisi zirve yaparak yüzde 80 düzeyine ulaşmış olup istihdam üzerindeki tahmini etkinin iki katından fazladır" denildi.

ILO Türkiye'nin araştırmasında, Google'ın ağırlama, dükkanlar ve konut alanlarındaki hareketlilik endeksleriyle yapılan modellemelere yer verildi. Kovid 19'un işgücü piyasası üzerindeki çalışma saati etkisini ölçen araştırmada, 2020 yılındaki çalışma saatlerinin, 15-24 yaş aralığındaki genç çalışanlar arasında yüzde 22.9 azaldığı belirtildi. 2021 yılı modellemesine göre de koronavirüsün çalışma saatleri üzerindeki etkisinin yüzde 7.8 düzeyinde olduğu ifade edilen araştırmada, "Nisanın bazı haftalarında ülke düzeyinde çalışma saatlerinde yüzde 60 kayıp yaşanmıştır" denildi.

Antalya ve İstanbul

İl bazında sonuçlara da yer verilen araştırmada, "En çok etkilenen bölgeler yüzde 20'ye yakın toplam çalışma saati kaybı yaşayan Antalya ve İstanbul olmuştur. Bu iki bölgenin belirgin biçimde turizm ve hizmet odaklı profile sahip olması, ödedikleri ağır bedel ile muhtemelen ilişkilidir" denildi.

Muğla'nın da çalışma saati kaybı yaşayan iller arasında olduğu ifade edilen araştırmada, "En az etkilenenlerin Orta ve Doğu Anadolu'da karayla çevrili bölgeler olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde imalat veya tarım sektörü, ağırlama sektöründen daha önemli bir rol oynamaktadır" denildi.

Çift taraflı etki

Küresel salgının bölgesel düzeydeki etkisinin, ağırlama ve turizm sektörüyle bağlantısına dikkat çekilen çalışmada, "Kovid-19'un ağırlama sektörü üzerindeki gerçek etkisi zirve yaparak yüzde 80 düzeyine ulaşmış olup, istihdam üzerindeki tahmini etkinin iki katından fazladır. Konaklama sektörü yalnızca yerel kısıtlamalardan değil, uluslararası talepteki azalma ve hastalık geçirme korkusundan da etkilendiği için, zamanla birlikte daha kalıcı bir etkiye maruz kalmıştır" denildi.

Temmuzda zayıfladı

Raporda, "Krizin işgücü piyasası üzerindeki etkisi Temmuz 2021'den itibaren hafiflemeye başlamış gibi görünmektedir. Bununla birlikte, gençler üzerinde iz bırakıcı etkiler bırakma tehlikesi, işten çıkarma yasağının kaldırılması ve yeni bir virüs dalgası ihtimali, durumun daha ayrıntılı izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir" tespiti yapıldı.