Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir
|11 Eylül 2021 10:25
|+Aa- Yazdır
Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, edindiği yeni kulis bilgilerini aktardı.
"Duyduğuma göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni ihtiyaçları dikkate alarak yeni bazı bakanlıklar kurulması yönünde bir çalışma yürütüyormuş"diyen Acet, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede bir süredir tartışması yapılan Göç Bakanlığı fikri, olgunlaşma safhasına gelmiş. Yine duyduğuma göre önümüzdeki MYK toplantılarından birinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirip nihai kararını verecekmiş.
Yangın ve sel felaketleri sonrası, iklim değişiklikleri ve afetlerle ilgili koordinasyonu yürütecek bir bakanlık oluşturulması yönünde de bir takım fikir egzersizleri yapılıyormuş. İkisi birden olur mu bilmiyorum ama denilene göre, Göç Bakanlığı meselesi 'adı konulacak' hale gelmiş durumda. Bekleyip görelim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Savcı 'senin bu şikayetin şu kadar günde sonuçlanacak' belgesi verecek
11 Eylül 2021 10:59
|Süleyman Soylu engellenen kaçak göçmen sayısını açıkladı
11 Eylül 2021 09:19
|'İmam Hatip'e kimseyi zorla kaydetmiyoruz'
11 Eylül 2021 07:45
|Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
11 Eylül 2021 03:33
|Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik
11 Eylül 2021 03:29
|Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
11 Eylül 2021 00:50
|11 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Eylül 2021 00:02
|Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
10 Eylül 2021 23:16
|Belediye başkanı, belediyeyi akrabalarıyla doldurdu
10 Eylül 2021 22:31
|Bakan Soylu, Hakkari'de nikah şahitliği yaptı
10 Eylül 2021 22:27