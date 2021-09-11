1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski nişanlısını rahatsız ettiğinden uçurumdan atılan kişi ağır yaralandı

Konya'da ayrıldığı nişanlısının kuzenleri tarafından kaçırıldığı ve darbedilerek uçurumdan atıldığı iddia edilen kişi ağır yaralandı.
11 Eylül 2021 10:46
+Aa- Yazdır
Eski nişanlısını rahatsız ettiğinden uçurumdan atılan kişi ağır yaralandı

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde polis ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde evinden kaçırılarak darbedildiğini ve uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, dağlık alanda yaptıkları araştırma neticesinde Nurullah O'yu (29) ağır yaralı ve baygın halde buldu.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah O. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Nurullah O'nun kaçırıldığı aracın, eski nişanlısı S.U'nun kuzenleri Hüseyin U. (28) ile İlyas T'ye (28) ait olduğunu belirledi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların, Nurullah O'yu, kuzenleri S.U'yu ayrıldıktan sonra rahatsız etmeyi sürdürdükleri için kaçırdıklarını ve darbettiklerini söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
11 Eylül 2021 09:34		 3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
11 Eylül 2021 08:46
Polisleri görünce korona olduğunu söyledi
11 Eylül 2021 07:59		 Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
11 Eylül 2021 07:35
TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı
10 Eylül 2021 23:00		 Annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi
10 Eylül 2021 22:58
Hemşireye saldıran kadın hastaya soruşturma başlatıldı
10 Eylül 2021 20:57		 Kuzenini önce bıçakladı sonra başını ezerek öldürdü
10 Eylül 2021 20:03
Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı
10 Eylül 2021 18:44		 Hırsızlar, emniyet müdürünün evinden 80 bin lira çaldı
10 Eylül 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü11:07 - Yanlış tedavi ile testis alınması davasında doktor kendini savundu10:59 - Savcı 'senin bu şikayetin şu kadar günde sonuçlanacak' belgesi verecek10:52 - Korona en çok minikleri vurdu10:50 - Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor10:49 - Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık 'altın' yatırım
10:46 - Eski nişanlısını rahatsız ettiğinden uçurumdan atılan kişi ağır yaralandı10:25 - Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir10:14 - Dünyanın en iyi kentleri listesinde Türkiye'den de bir şehir var10:03 - Siirt'te kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi09:51 - Göller çöllere dönüyor: Sebebi iklim değil insan09:51 - 'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
09:45 - Diyabet hastalarında yeterli beslenme programı yapılmalı09:42 - Bu çeteye bulaşan yandı! 'Mecburen ödüyoruz'09:39 - İstihdama ciddi korona darbesi09:37 - 'Kovid mevsimsel hastalığa dönüşebilir'09:35 - Bakanlığın 'Çirkin Kral' paylaşımı tartışma yarattı
09:34 - Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
Maliyetler ev fiyatını uçuruyor
Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar
3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlığı seçmek 2
dilekçe 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 1
gece uyumayan insan 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
evde kış hazırlığı 1
diğer virüsler nereye saklandı 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
Sinekler 1
yüzyüze eğitim 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam